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Шведские СМИ восхвалили российское сельское хозяйство

29 Ноября 2018 в 09:16
Шведские СМИ восхвалили российское сельское хозяйство

Шведские СМИ назвали самой быстрорастущей отраслью в России сельское хозяйство. 

Издание Lantbrukets Affärstidning отметило, что Российская Федерация является крупнейшим поставщиком пшеницы, находится на втором месте по производству зерновых и семян подсолнечника, а также входит в тройку лидеров по производству молока и картофеля, передает РЕН ТВ.

При этом, подчеркнули аналитики, продуктов сельского хозяйства Россия продаёт больше, чем оружия, пишет RT. В целом, за последние годы России удалось избавиться от импорта, чему помогли усилия государства, отметили шведские журналисты.

Ранее немецкие СМИ посчитали Россию страной с низким риском умереть от стихийного бедствия. До этого они рассказали о том, что «сильным полом» в РФ являются женщины, а не мужчины. Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН посоветовал читать меньше немецких СМИ, а Народный артист России Михаил Боярский в беседе с НСН назвал бессмысленной дискуссию о «слабом» и «сильном» полах.

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