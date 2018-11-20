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Общество

Боярский призвал отказаться от деления полов на «сильный» и «слабый»

20 Ноября 2018 в 13:25
Боярский призвал отказаться от деления полов на «сильный» и «слабый»
Народный артист России в эфире НСН прокомментировал публикацию немецких СМИ, назвавших российских женщин «сильным полом».

В России «сильным полом» являются женщины, а не мужчины, заявили немецкие СМИ. К такому выводу издание Eurasisches Magazin подтолкнули целеустремленность и сила духа россиянок, которые совмещают работу и быт, борются за свои права и ценности. Российских мужчин журналисты из ФРГ посчитали «слабым полом», так как они склоны утешатся алкоголем и табаком, когда падают духом.

Валуев посоветовал россиянам «тренировать мужской дух»
Ранее в эфире НСН бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал публикацию немецких СМИ, посоветовав журналистам обратить внимание на мужчин в своей стране. По его словам, репортеры сильно ошибаются, обвиняя российских мужчин в утешении алкоголем, что говорит об их собственной слабости.

В свою очередь, Народный артист России Михаил Боярский заявил в беседе с НСН, что считает бессмысленной дискуссию о «слабом» и «сильном» полах.

«Я думаю, что этот разговор бессмысленный, потому что у каждого человека есть своя точка зрения на эту проблему. У меня такой точки зрения нет. Я считаю, что каждая женщина по-своему хороша и по-своему беззащитна, равно как и мужчины. Разные все. Все зависит от обстоятельств, от времени, в котором мы живем, от семейного положения и так далее. Так что этот вопрос не имеет право на утверждения», — отметил Боярский.

Напомним, что о «слабости» российских мужчин ранее заявила шведская журналистка Элин Йонссон. В своем материале она написала, что представители мужского пола, проживающие в России, предпочитают сидеть дома и жалеть себя, пока женщины берутся за «грязную» работу. По мнению журналистки, российские мужчины  «искалечены» и «ослаблены» историей страны, и в итоге общество прощает им многое из того, что не простит российским женщинам. 
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