Боярский призвал отказаться от деления полов на «сильный» и «слабый»

Народный артист России в эфире НСН прокомментировал публикацию немецких СМИ, назвавших российских женщин «сильным полом».

В России «сильным полом» являются женщины, а не мужчины, заявили немецкие СМИ. К такому выводу издание Eurasisches Magazin подтолкнули целеустремленность и сила духа россиянок, которые совмещают работу и быт, борются за свои права и ценности. Российских мужчин журналисты из ФРГ посчитали «слабым полом», так как они склоны утешатся алкоголем и табаком, когда падают духом.