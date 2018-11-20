Валуев посоветовал россиянам «тренировать мужской дух»

Бывший боксер и депутат Госдумы рассказал НСН, почему российских мужчин не стоит считать слабым полом.

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом». К такому выводу издание Eurasisches Magazin пришло из-за целеустремлённости и силы духа представительниц прекрасного пола, проживающих в России. Этому способствуют условия жизни в стране, из-за чего женщины совмещают работу и быт, борются за свои права и отстаивают ценности, отмечают немецкие журналисты. В то же время мужчин из России издание обвинило в утешении алкоголем и табаком, когда они падают духом.

Однако, утешение алкоголем присуще не только мужчинам и не только российским, заявил в эфире НСН бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев.

«Может кто-то ищет в этом утешение, только это свойство присуще как женщинам, так и мужчинам. Оно интернационально, а не присуще российским мужчинам. Так что немецкие СМИ сильно ошибаются, а вот это уже признак настоящей слабости, и он интернационален и по всему миру распространён», — заявил депутат.

Бывший боксер посоветовал россиянам меньше читать немецкой прессы, а журналистам из ФРГ — обратить внимание на своих мужчин.