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Общество

Валуев посоветовал россиянам «тренировать мужской дух»

20 Ноября 2018 в 10:42
Валуев посоветовал россиянам «тренировать мужской дух»
Бывший боксер и депутат Госдумы рассказал НСН, почему российских мужчин не стоит считать слабым полом.

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом». К такому выводу издание Eurasisches Magazin пришло из-за целеустремлённости и силы духа представительниц прекрасного пола, проживающих в России. Этому способствуют условия жизни в стране, из-за чего женщины совмещают работу и быт, борются за свои права и отстаивают ценности, отмечают немецкие журналисты. В то же время мужчин из России издание обвинило в утешении алкоголем и табаком, когда они падают духом.

Однако, утешение алкоголем присуще не только мужчинам и не только российским, заявил в эфире НСН бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев.

«Может кто-то ищет в этом утешение, только это свойство присуще как женщинам, так и мужчинам. Оно интернационально, а не присуще российским мужчинам. Так что немецкие СМИ сильно ошибаются, а вот это уже признак настоящей слабости, и он интернационален и по всему миру распространён», — заявил депутат.

Бывший боксер посоветовал россиянам меньше читать немецкой прессы, а журналистам из ФРГ — обратить внимание на своих мужчин.

Воденников: У российских мужчин перманентная депрессия

«Немецкие СМИ видать больше всех знают о российских мужчинах. Лучше бы обратили внимание на своих мужчин, которых они бедных уже своим гендерным равенством вывели в разные сообщества, откуда мужественность точно не возвращается. В качестве совета — поменьше читать немецкие СМИ и тренировать свой мужской дух», — сказал бывший боксер.

Ранее шведская журналистка Элин Йонссон рассказала об «ослабших» и «искалеченных» мужчинах России. По её словам, многие семьи в РФ, в том числе из её знакомых, сталкиваются с серьёзными проблемами, и пока женщины берутся за грязную работу, представители сильного пола предпочитают сидеть дома и жалеть себя. Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН объяснила, почему в России много «ослабевших» мужчин.
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