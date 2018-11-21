Россию назвали страной с низким риском умереть от стихии

Риск погибнуть от стихийных бедствий в России небольшой. Это следует из рейтинга самых опасных стран мира по прогнозам природных катаклизмов, составленного немецкой исследовательской группой Bündnis Entwicklung Hilft, пишет издание Der Spiegel.

Для составления рейтинга использовались данные по 171 стране, сообщает «Свободная пресса». Исследователи обратили внимание на статистику природных катастроф, а также возможности местных властей им противостоять.

В этом отношении Россия оказалась в числе самых безопасных стран мира. Компанию ей составили Казахстан, Аргентина, Португалия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Также безопасными странами специалисты посчитали Саудовскую Аравию, Монголию, Египет, Канаду и многие страны Европы, пишет RT.

Странами с наибольшей вероятностью гибели от стихийного бедствия стали Япония, Вьетнам, Китай, Индия, Индонезия и страны Африки, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, что в октябре на испанском острове Майорка из-за проливных дождей случилось сильнейшее наводнение, из-за которого пострадали девять человек, а еще девять были объявлены пропавшими без вести. Пресс-секретарь Посольства России в Мадриде Ольга Ефимова в эфире НСН сообщила об отсутствии жертв среди россиян.