Порошенко и Кличко обвинили в пьянстве во время «евромайдана»

Президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко обвинили в пьянстве во время протестов, которые проходили в стране осенью 2013 – замой 2014 года. С такими заявлениями выступил глава Социалистической партии Илья Кива, сообщает телеканал NewsOne.

По его словам, в помещении, где находился штаб протестующих, «все было пропитано коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами», пишут argumenti.ru. Кива подчеркнул, что видел, как Порошенко «вываливал на улицу бухой и еле языком волочил», передает RT.

Политик также отметил, что все участники Евромайдана делились на несколько категорий: кто-то был на баррикадах в мороз, а кто-то – в доме профсоюзов, сообщает Ura.ru.

Напомним, ранее первый вице-президент России Александр Руцкой заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что во время трехдневного путча в августе 1991 года Борис Ельцин злоупотреблял алкоголем и порывался сбежать в посольство США. Вдова Ельцина Наина назвала бредом заявления Руцкого. В свою очередь, бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов сказал НСН, что такие заявления вполне ожидаемы от вдовы Ельцина.