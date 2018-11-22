Разве Кучма не пил? Экс-советник президента о пристрастиях украинских лидеров к алкоголю

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Политолог в эфире НСН предсказал Украине «революцию рабов».

Президента Украины Петра Порошенко обвинили в пьянстве. С таким заявлением выступил лидер Социалистической партии страны, бывший советник министра внутренних дел Илья Кива. По его словам, участники Евромайдана делились на две группы: пока одни в мороз находились на баррикадах, другие сидели в Доме профсоюзов. Как подчеркнул Кива, он лично видел в Доме профсоюзов Порошенко, который «вываливал на улицу бухой и еле языком волочил». В состоянии алкогольного опьянения бывший советник главы МВД видел и действующего мэра Киева Виталия Кличко, сообщает NewsOne.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН подтвердил, что у Порошенко есть привычка выпить.

«У Порошенко сахарный диабет в сильной форме, но выпить он любит. Если посмотреть на лицо Кличко, то видно, что он не обходит вниманием зелёного змея. Вот эти люди сидели в штабе, ели. Я не думаю, что они из кассы брали. Да, у Порошенко есть эта привычка выпить, а у Кучмы разве не было? Он напивался до поросячьего визга, когда у Ельцина был, его выносили. Они же все пьют, это такое дело», - заявил в эфире НСН политолог.

По словам Олега Соскина, Кива решил рассказать о пьянстве Порошенко из-за возможной революции.

«Таких, как Кива, их было очень много. Это люди без определённого рода занятий, авантюристы и неудачники. Для них революция – это золотые времена. Авакову такие люди были нужны, потому что он уже тогда понимал, что хочет захватить силовой блок. Для этого нужны бандиты, чтобы других подавлять. Эти люди должны пахать во время революции, быть постоянно на баррикадах, потому что у них нет денег и связей. Такие, как Порошенко, знающие и тёртые, манипулируют такими, как Кива. Кива даже голос боялся когда-то поднять на Порошенко или Кличко. Он смотрел на них с восхищением, ужасом, а теперь раб поднялся, прошёл фильтрацию и может высказывать, что он видел, когда служил господам. Теперь раб предал господ и рассказывает про них правду. Это говорит только лишь о том, что на Украине может состояться новая революция», - убеждён экс-советник Кучмы.

Произойдёт новое восстание из-за жажды власти рабов, считает Олег Соскин.

«Рабы сумели подняться и хотят дальше двигаться, занимать места, которые занимают Порошенко, Кличко и другие. То есть готовится восстание поднявшихся рабов во время революции. Киве товарищи и тот же Аваков, который ненавидит Порошенко и Кличко, дали отмашку мочить. Вот и началось мочилово. Вполне возможно, что не успеем добраться до выборов», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее вице-президент России Александр Руцкой обвинил первого президента России Бориса Ельцина в пьянстве. По его словам, он ушёл в трёхсуточный запой во время августовского путча. Однако, как заверил Олег Соскин, Порошенко и Ельцина сравнивать не стоит.

«Порошенко всегда пил и пьёт, ну а как такое напряжение выдерживать? Другое дело, что его хорошо восстанавливают. Нельзя говорить, что Порошенко подобен Ельцину. Порошенко чётко контролировал ситуацию. Порошенко – это не Ельцин. Я думаю, Кива это скоро почувствует и быстро варежку закроет», - заключил в эфире НСН Соскин.

Напомним, накануне, 21 ноября, на Украине отмечали День достоинства и свободы. Жители его также называют днём Евромайдана. Он связан с началом демонстраций в 2013 году. Тогда протестующие выступили против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Праздник был установлен указом президента Украины в ноябре 2014 года.