Коллекторы: Общая задолженность по ЖКХ составляет более 1 трлн рублей

Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказал НСН о колоссальных долгах россиян по ЖКХ

Общая задолженность по ЖКХ в России составляет 1,2 триллиона рублей, сообщил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев на пресс-конференции НСН. По его словам, практически половина этой суммы является задолженностью физических лиц.

«1,2 триллиона рублей — задолженность за ЖКХ, из которых более 525 млрд — задолженность физических лиц. Мы хотим, чтобы эти деньги возвращались в экономику, чтобы у людей было понимание платежной дисциплины. Но при этом мы хотим, чтобы все это было законно. Никаких эксцессов, которые были раньше от непрофессиональных компаний и даже не от коллекторов, чтобы этих случаев вообще не было», — рассказал член совета НАПКА.

Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная передаче долгов ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ.