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Немецкие СМИ назвали российский борщевик стихийным бедствием

22 Ноября 2018 в 08:46
Немецкие СМИ назвали российский борщевик стихийным бедствием

Немецкие СМИ назвали распространение борщевика в России стихийным бедствием. Как отмечают журналисты газеты Suddeutsche Zeitung, если ранее растение находилось только на территории Кавказа, то теперь площадь произрастания сорняка составляет свыше 1 миллиона гектаров.

Причем «борщевичное бедствие» в РФ было спровоцировано искусственно, пишут немецкие СМИ.  Причиной распространения растения называется его культивирование в качестве корма для скота в сталинские времена, передает RT.

Отмечается, что проблема борщевика характерна не только для России, но и для Европы. В Польше сорняк называют «местью Сталина», а в ФРГ его десять лет назад признали «ядовитым растением года». Примечательно, что в Европу борщевик попал в качестве подарка императора Александра I министру иностранных дел Австрии, сообщает Ura.ru.

Напомним, что накануне немецкие СМИ посчитали Россию страной с низким риском умереть от стихийного бедствия. Ранее они рассказали о том, что «сильным полом» в РФ являются женщины, а не мужчины. Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН посоветовал читать меньше немецких СМИ, а Народный артист России Михаил Боярский в беседе с НСН назвал бессмысленной дискуссию о «слабом» и «сильном» полах.

  

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