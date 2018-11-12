«Не любит лицемерить». Пушков объяснил отказ Трампа пожать руку Порошенко

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал пожимать руку украинскому коллеге Петру Порошенко перед торжественной церемонией в Париже по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Хотя это видно на кадрах, опубликованных Global News, украинский лидер назвал сообщения об отказе Трампа пожать ему руку «враньем», сообщает RT.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что рукопожатие американского и украинского лидера было бы лишним. На своей странице в Twitter сенатор написал, что президент Украины «пожирал глазами» американского коллегу, но «тот оставил его без внимания», отмечает РЕН ТВ.

«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него - зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — заявил Пушков.

Напомним, что в Париже глава США также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Трамп успели обменяться лишь парой слов, хотя изначально планировалось провести во Франции полноценные переговоры, но власти страны попросили отказаться от такого формата. Как заявил в эфире НСН эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, причина отказа не в недостатке времени.