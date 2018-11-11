Нерукопожатный Порошенко. Трамп отказал в приветствии украинскому президенту

Президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку украинскому коллеге Петру Порошенко перед торжественной церемонией в Париже по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

На кадрах, опубликованных Global News видно, как американский лидер вместе с супругой Меланией прибыл на церемонию и по пути к своему месту на трибуне поздоровался с президентом Франции Макроном и его супругой.

Также Трамп поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель, и стоявших рядом гостей. Украинский президент Петр Порошенко находился во втором ряду и все время внимательно наблюдал за Трампом, однако желанного рукопожатия он так и не дождался.





Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп перед церемонией в Париже обменялись рукопожатием. . Путин показал Трампу поднятый вверх палец и, похлопав американского лидера по плечу, занял свое место, пишут РИА Новости.