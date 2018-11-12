Нефтегазовый коллапс. На Украине признали зависимость от российского топлива

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Эксперт киевского Института энергетических стратегий рассказал, что произойдёт с Незалежной, если РФ примет решение отказаться от поставок нефтепродуктов.

Топливный коллапс ожидает Украину в том случае, если она останется без поставок нефтепродуктов из России. Такое мнение выразил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, сейчас из РФ импортируется около 60% топлива. Если Москва примет решение прекратить поставки, то это ударит по всему украинскому рынку. «Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется», - цитирует слова Корольчука «Обозреватель».

О коллапсе на Украине стоит говорить не только из-за ситуации с нефтепродуктами, но и с газом. Такое мнение ранее в эфире НСН выразил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, резкое повышение стоимости голубого топлива подтолкнёт людей к восстанию.

«На Украине были проведены социологические исследования - более 80% не могут платить. Пенсии и зарплаты не позволяют им этого. Уже ООН признает, что Украина относится к категории стран, где существует понятие “недоедание”. Это будет коллапс, который серьезно скажется на выборах, если о таковых можно говорить на Украине. Думаю, что подталкивают украинский народ к реальному восстанию против этой тирании», - убеждён бывший народный избранник.

В свою очередь,в эфире заявил , что остановить рост цен на газ для населения страны может только переход к закупкам топлива у России.

«Есть возможность остановить рост цен, хотя бы возвращением здравого смысла. Хотя бы отказом от реверса и переходом к покупке газа у России. Это бы помогло. Перестали бы идти на поводу международных организаций, а точнее - выдавать собственные, в том числе и коммерческие, интересы [за требования МВФ], то можно было бы и не повышать цены», - заключил в эфире НСН Дудчак.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения Украины выросли на 23,5%, причём в последующие 14 месяцев рост тарифов ожидается ещё дважды. Позже депутат Верховной рады Виктор Пинзеник раскритиковал появившуюся инициативу моратория на повышение цен на газ. По его словам, населению всё равно придётся платить в полном объёме.