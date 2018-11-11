«Здравствуй и прощай». Песков рассказал о встрече Путина с Трампом

РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путину удалось лишь поприветствовать Трампа перед рабочим завтраком, а после – сказать ему: «До встречи!»

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретились в Париже, но не так, как планировали ранее. Общение в рамках делового завтрака было совсем коротким. Лидеры успели сказать друг другу лишь пару слова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Изначально в Париже планировалось проведение полноценной встречи Путина и Трампа. Но потом по просьбе французской стороны было принято решение отказаться от такого формата. Как заявил в эфире НСН эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, причина отказа не в недостатке времени.

«Изменение формата встречи Путина и Трампа связано не с тем, что мало времени для ее проведения. Для российско-американских отношений всегда должно хватать времени, потому что от вопросов, которые обсуждаются в рамках встречи лидеров двух стран, в прямом смысле зависит судьба всего человечества, ведь на наши страны приходится больше 90% ядерных запасов всего мира. Причина, безусловно, связана с тем партийным антироссийским консенсусом, который сформировался в американских элитах. Какая бы партия сейчас не победила, она все равно будет антироссийской и критично настроенной в отношении войны», - заявил собеседник агентства.

Политолог отметил, что сегодня все разговоры Вашингтона с Москвой воспринимаются через призму «пораженчества и слабости американцев». Поэтому Вашингтон старается минимизировать контакты и в то же время продемонстрировать миру, что Штаты еще на что-то способны.

«На то, чтобы обменяться мнениями, у Путина и Трампа было не больше 20 минут. За это время лидеры, конечно, при всем желании не смогли бы прийти к каким-то решениям или достичь договоренностей, поэтому вопрос ДРСМД даже не поднимался. Единственной интригой сегодня остается, где американцы будут размещать свои ракеты – только в Азии или и в Европе тоже? А то, что они выйдут из этого договора, совершенно понятно, потому что Пентагон уже заложил бюджет на создание новой ракеты, которая подпадает под действие договора и ее изготовление является его нарушением. Очевидно, что соблюдать ДРСМД американцы не будут. Если Трамп не заявил о выходе из ДРСМД сегодня, то сделает это в течение шести ближайших месяцев», - заключил Константин Блохин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что ему удалось пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом. На соответствующий вопрос представителей СМИ Путин ответил утвердительно. Он добавил, что беседа прошла "хорошо".



