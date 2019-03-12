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Мему «хайли лайкли» исполнился один год

12 Марта 2019 в 07:54
Мему «хайли лайкли» исполнился один год

Ровно год назад британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которое произошло 4 марта. По словам британского премьера, о причастности России можно было говорить «с высокой степенью вероятности», напоминает НСН.

Использованное Мэй выражение «хайли лайкли» (highly likely) с тех пор стало мемом, и год спустя употребляетс не только пользователями сети, но и представителями российского МИД. Кроме того, «хайли лайкли» стало одной из самых популярных фраз 2018 года.

Отметим, что также 12 марта Тереза Мэй впервые рассказала общественности о «Новичке» — нервнопаралитическом веществе, которое когда-то производилось в России и которым якобы были отравлены Скрипали.

Напомним, что 4 марта в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвященная годовщине «дела Скрипалей». Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория во время пресс-конференции заявила, что не уверена, что на скамейке в Солсбери были отравлены ее родственники, а заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал о том, что Британия боится показывать Скрипаля.



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