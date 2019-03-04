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Общество

Британия боится показывать Скрипаля

4 Марта 2019 в 16:09
Британия боится показывать Скрипаля

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета заявил НСН, что экс-полковник ГРУ может разрушить мистификацию, созданную Лондоном.

Сергея Скрипаля, пострадавшего от отравления в Британии, не показывают российской стороне и не дают выйти на связь с родственниками по причине его осведомлённости о том, что на самом деле произошло год назад в Солсбери. Об этом заявил в пресс-центре НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.

«Сергею Скрипалю не дают говорить именно потому, что он в отличие от Юли прекрасно понимает, как человек с бэкграундом разведки, что с ним сотворили. И любая нечаянно сказанная фраза всю эту мистификацию, которую англичане вытворяли, разрушит. Поэтому мне этого человека жаль», — заявил Платошкин.

Ранее в эфире НСН он раскрыл разницу между понятиями консульской помощи и консульского доступа, которые подменяет намерено британская сторона.

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