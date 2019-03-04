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Общество

Виктория Скрипаль: Я не знаю, кто был «отравлен» на скамейке в Солсбери

4 Марта 2019 в 16:31
Виктория Скрипаль: Я не знаю, кто был «отравлен» на скамейке в Солсбери
Племянница Сергея Скрипаля заявила, что не уверена, что на скамейке в британском Солсбери были отравлены именно ее родственники.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория во время пресс-конференции в НСН рассказала, что не уверена, что на скамейке в Солсбери были отравлены ее родственники. Так она ответила на вопрос: «Есть ли доказательства того, что они были отравлены?». 

«Вообще неизвестно, что произошло. Есть какое-то заключение ОЗХО, что якобы это был «Новичок». Когда все это произошло, то нам сказали, что отравлен бывший сотрудник ГРУ Скрипаль Сергей Викторович и неизвестная женщина. То есть личность Юли подтверждала я корреспондентам ВВС посредством телефонного звонка и того, что Юля прилетела туда 3-го марта. Я не знаю, кто была эта девушка, которая сидела на скамейке и те люди, которые сидели на скамейке. У меня нет доказательств, что эти люди находились в госпитале в Солсбери. И их нет ни у кого, потому что этих людей просто оградили. Везде одно и тоже: «верьте нам на слово». Но это как схватить любого человека на улице и сказать, что он преступник», - считает Виктория Скрипаль.

Ранее во время пресс-конференции НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал о том, что Британия боится показывать Скрипаля.

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