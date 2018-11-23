«Пенсионный Новичок Хайли Лайкли»: Эксперты определились со словом года в России

Прилагательное «пенсионный», а также существительные «новичок» и «мундиаль» стали самыми популярными словами в нашей стране в уходящем 2018 году. Отмечается, что ежегодное голосование проводилось порталом «Словари XXI века» и прошло в седьмой раз подряд. В прошлом году в данной номинации первенствовали слова «реновация» и «хайп».

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на главреда издания Алексея Михеева, одним из часто употребляемых словосочетаний 2018-го стало «пенсионный возраст». Кроме того, наши соотечественники частенько употребляли ещё одно словосочетание — англоязычное «highly likely». Эксперту уверены, что оно стало популярным после инцидента, произошедшего в британском Солсбери. Там были отравлены бывший полковник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия.

Михеев подчеркнул, что наши соотечественники стали употреблять «хайли лайкли» во время споров, говоря о бездоказательности обвинения.