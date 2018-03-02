Политическая возня. Во что выльется давний спор «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Вердикт Стокгольмского арбитража о выплате российской корпорацией 2,56 млрд рублей Украине возобновил противоборство между сторонами конфликта.



После того, как Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов по иску за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, давний конфликт между РФ и Украиной разгорелся с новой силой.



Российская компания уже выступила с заявлением о намерении оспорить решение по иску «Нафтогаза». Напомним, в 2014 году украинская компания, вслед за «Газпромом» направила встречный иск с требованием от российской корпорации 6 млрд долларов, которые, по мнению украинской стороны, были ей переплачены с 2010 года из-за несправедливо высоких тарифов.

К 2017 году общая сумма требований «Газпрома» к «Нафтогазу» составляла около 37 млрд долларов, а «Нафтогаза» к «Газпрому» - $27 млрд долларов, сообщает ТАСС.

В «Газпроме» назвали противоречивыми действия арбитров по иску «Нафтогаза», отмечает РЕН ТВ. В российской корпорации указывают, что Стокгольмский арбитраж согласился с аргументами представителей «Нафтогаза», в которых шла речь об ухудшении состояния экономики на Украине, что повлекло за собой снижение спроса на газ и неисполнение обязательств по отбору газа.

В то же время, заявление «Газпрома» о снижении закупок европейскими клиентами компании, которое повлекло за собой уменьшение транзита через Украину, в суде не приняли во внимание, уточнили в корпорации.

Ранее в эфире НСН член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустам Танкаев отметил, что ситуация между сторонами конфликта «как была политически ангажирована, так и остается». «Требований, совершенно фантастических, особенно с украинской стороны, тоже много и никуда от них не деться. То есть будет продолжаться эта политическая возня», - предположил эксперт.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что что после решения Стокгольмского суда российский газ Украине будет обходится дороже.

«Однако если бы они просто покупали газ у «Газпрома», без арбитража, то он обошелся бы им дешевле, потому что по решению суда цена на газ теперь формируется для Украины на спотовых площадках. А там он дороже. Собственно, поэтому у нас в этом году рекорд по поставкам, что газпромовский газ дешевле, чем на свободном рынке. А Стокгольмский арбитраж сказал Украине, что они теперь будут покупать у Газпрома не так, как раньше, а с привязкой к цене спотовой площадки», - отметил эксперт.

Напомним, договор о поставках и транзите газа между РФ и Украиной был подписан 19 января 2009 года. Действие соглашения распространялось на период до 2019 года. Проблемы в его реализации начались после государственного переворота на Украине в 2014 году.

С ноября 2015 года Киев перестал закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд 19 млн вместо $37 млрд. Решение арбитража в отношении «Газпрома» было оглашено 28 февраля 2018 года.