Тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза»: Канат, свитый из холода и политики

НСН спрогнозировала последствия разрыва контрактов между двумя компаниями.

«Газпром» решил разорвать все контракты с «Нафтогазом Украины», как по поставкам собственно в соседнюю республику, так и по транзиту через ее территорию в Европу. Как объяснил глава газового монополиста Алексей Миллер, причиной этого демарша стал вердикт Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую госкомпанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за «недопоставку согласованных объемов газа для транзита». Поскольку в декабре прошлого суд взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более 2 млрд долларов в качестве задолженности за поставки газа, то после взаимозачета российская монополия в итоге должна выплатить украинцам 2,56 млрд долларов. Миллер обвинил шведский суд в двойных стандартах, которые нарушают баланс интересов сторон. Что он имел в виду, НСН узнала у отраслевых экспертов.

«При рассмотрения иска «Газпрома» к «Нафтогазу» арбитраж признал, что все эти соглашения не находятся под действием форс-мажорных обстоятельств. А при принятии решения по обратному иску, от «Нафтогаза» к «Газпрому» признал наличие форс-мажора. То есть зеркально разное отношение. Этого быть не может. При равном отношении к России и Украине, результат этих исков был бы нулевой.

Но в результате того, что произошел такой перекос, политический, а не юридический, - это просто нонсенс, так не может быть – получилось, что «Газпром» должен «Нафтогазу» два с лишним миллиарда. Это фактически означает, что Стокгольмский арбитраж фактически денонсировал все соглашения по газу между Украиной и Россией», - указал в беседе с НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

Нонсенс не нонсенс, но формально отказаться от выплаты «Нафтогазу» «Газпром» не может, отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Надо заглянуть в документы, в соглашение о поставках газа на Украину 2009 года, в соглашение о транзите газа через Украину. Там написано, что арбитражное решение будет окончательным и обязательным для обеих сторон. А «Газпром» отказался выплачивать штраф, заявив, что будет его оспаривать», - заметил он.

Таким образом, газовый монополист ставит под удар свою репутацию. «То есть он сейчас говорит, что не собирается выполнять свои контрактные обязательства. Он показал, что он недоговороспособный партнер и ненадежный поставщик газа в Европу», - подчеркнул собеседник НСН.

И это в то время, когда Европа очень нуждается в энергоносителях, в свою очередь говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«В Европе сейчас максимальные объемы потребления газа, «Газпром» пять дней подряд обновлял рекорды суточных поставок. Плюс на самой Украине сейчас холода», - пояснил он в беседе с НСН.

Украинский политолог Александр Дудчак винит в сложившейся ситуации прежде всего руководство страны.

«После решения Стокгольмского суда появились новые проблемы, и пока будут страдать украинские потребители. Неразумная политика украинского руководства довела до того, что в самые критические дни Украина может остаться вообще без газа. В принципе, снизилось потребление газа на Украине. Но оно снизилось до того, что остановились многие предприятия. Они говорят, что покупают в Словакии, Швейцарии, Германии, где-то еще», - напомнил он НСН.

Однако в этот раз такой маневр совершить не получится. «Украина начнет замерзать, потому что сейчас холодно. Получить газ в Европе она не сможет, потому что Европа сама не получит газ. Газ, который Украина покупала у Европы, это российский же газ, реэкспортный», - поясняет Танкаев.

Нелегко придется и европейцам, указывает он. «Для Европы это будет означать газовый кризис. Через Украину сейчас идет примерно половина газа, который поставляется в Евросоюз, примерно 16% всего потребления газа в ЕС. Это огромный объем. Когда в прошлом году только один из потоков российского газа прервался на один день из-за аварии в Баумгартене, цены на газ за этот день подскочили почти вдвое, с 292 долларов за 1000 кубометров до 540. И эта цена держалась несколько дней», - рассказал эксперт.

Михаил Крутихин напомнил о проводившихся европейцами краш-тестах на случай такой ситуации. В их результате выяснилось, что на пике отопительного сезона, например, Венгрия, недополучит 26% необходимого ей газа.

«Некоторые страны пострадают даже больше, - добавил он. – Это означает, что Италия полностью лишается российского газа, еще несколько стран. Балканы полностью лишаются российского газа. До открытия «Турецкого потока» Турция лишается российского газа. В принципе, это объявление войны европейским потребителям. Причем не по экономическим причинам, а просто обиделись на решение арбитража, которое сами же обязались уважать», - замечает он.

Рустам Танкаев рисует для европейцев самые мрачные перспективы в случае развития кризиса. Однако возлагает вину за него на Стокгольмский арбитраж.

«Когда начнется расторжение договоров – оно уже начались, на энергетическом рынке Евросоюза будет паника, начнутся скачки цен, которые отразятся на себестоимости европейской продукции, ударят по конкурентным преимуществам европейской промышленности и в конечном итоге приведут к экономическому кризису в целом. Стокгольмский арбитраж взял на себя огромную ношу, он фактически оказался крайним в очень тяжелом споре. Такие последствия политически ангажированных решений», - посетовал собеседник НСН.

Именно поэтому процедура аннулирований контрактов не будет быстрой, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«То, что было заявлено, не так впрямую будет реализовано, как об этом написали. Потому что договор на транзит через территорию Украины «Газпром» не может расторгнуть. Иначе каким образом он будет обеспечивать обязательства перед европейскими потребителями по поставкам газа? Направления через Белоруссию и «Северный поток» не хватит, чтобы обязательства выполнить», - объяснил он НСН.

Поэтому, замечает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин так важно создавать альтернативные пути поставок. «Европа не должна и не может зависеть от споров «Нафтогаза» и «Газпрома». Нынешняя ситуация – лучшее подтверждение тому, что лучше перестраховаться, что Европе нужны альтернативные маршруты снабжения газом. Поэтому Европе не помешает проект Nord Stream 2», - сказал он в беседе с НСН.

Но это, в любом случае вопрос, будущего. «Сейчас без украинского транзита обойтись нельзя. О чем-то можно будет говорить через полтора года, к лету 2019 года», - указывает Фролов.

Это касается и «Турецкого потока». «Там только половина трассы проложена сейчас. С Турцией есть договоренность по одной из ниток, по которой, в принципе, турки могли бы, если завершат все работы, уже получать газ до конца года вместо транзита через Украину. Вторая нитка, которая могла бы пойти в Европу, не готова, и до 2020 года готова не будет», - говорит Крутихин.

Так что без украинского транзита «Газпрому» не обойтись. «У «Газпрома» и так газа в запасах и промыслах гораздо больше, чем он способен продать на рынке. Сейчас он ведет себя нелогично, обрезает себе все те рынки, куда он мечтал продать газ. Доля российского газа в Европе - 31-32%. А для «Газпрома» Европа – это порядка 85% поставок. То есть он теряет свой основной рынок», - указывает партнер RusEnergy.

А желающих зайти на него немало. Тем более если будут расти цены на газ.

«Рынок быстро переориентируется. В условиях повышения цен на европейском рынке будут развивать поставки СПГ другие экспортеры – Норвегия, Катар, Алжир, Нигерия, Австралия. США – это один из поставщиков сжиженного природного газа. Сейчас не очень большой, но через год-полтора они могут выйти на одно из первых мест. Газа сжиженного на рынке полным-полно. В Европе будут задействованы терминалы, которые сейчас стоят пустыми, она будет строить новые соединительные интерконнекторы. И через какое-то время сможет вполне обойтись без российского газа», - прогнозирует Крутихин.

Помимо этого отказ от выполнения решения арбитража для российского монополиста чреват и усилением санкций.

«Если российское правительство не передумает – а это решение из Кремля, а не «Газпрома», конечно, то это будут судебные иски, это будут гигантские штрафы за нарушение контрактных обязательств, это будут огромные штрафы в пользу «Нафтогаза Украины». Уже сейчас нужно по полмиллиона долларов пеней платить по невыплаченному штрафу в 2,5 млрд. Это огромные потери для «Газпрома», для России, ее бюджета. Это потери от непроданного газа, от будущих штрафов. Потеря рынка. Такая политическая бравада очень дорого обходится нам, налогоплательщикам», - говорит собеседник НСН.

Поэтому, уверен Александр Фролов, поставки не прервутся.

«Я сомневаюсь, что решение подобного рода Миллер принимал единолично, он получил в том числе высочайшее одобрение. Поставки не прервутся, потому что Миллер сказал, что процесс расторжения контракта только начинается. Он будет идти параллельно с обсуждением новых условий. Это приглашение украинской стороне: «идите сюда, будем договариваться». Я полагаю, что есть шанс договориться только где-то к концу апреля. А пока будут жить в парадигме старого контракта. В этом плане для европейских покупателей ничего, в общем, не меняется», - считает он.

Наиболее сложная ситуация, по мнению Фролова, сейчас у руководства Украины.

«Сейчас начнутся переговоры, после того как все поговорят по телефону, на Украине выберут жертву – человека, который поедет договариваться с «Газпромом». Жертву, потому что политическая карьера этого человека, продвижение по служебной лестнице, скорее всего, будут сильно затруднены после того, как он заключит какие-то новые соглашения с «Газпромом». Сейчас, скорее всего, как горячую картошку, люди это перебрасывают друг другу, потому что дураков нет, у того, кто поедет, карьера, считай, кончилась. Может, даже посадят в конце, как некоторых уже сажали», - намекнул он на историю бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко.

Разрешение нынешнего кризиса, полагает он, будет таким же политическим, как и его завязка. «Понятно, что «Газпром» не будет платить эти деньги. Ты заплатишь этим сумасшедшим один раз - ты будешь платить всю жизнь. На мой взгляд, это безумное решение направлено вот на что. Лондонский суд обязал Украину выплатить три миллиарда по евробондам. Смотрите, как замечательно получается: «Газпром» платит Украине 2,5 миллиарда, та платит России и, считай, почти расплатилась. Я не думаю, что это настолько хитрый план был, но чисто математически эта картина заставляет задуматься», - заключил собеседник НСН.

Напомним, Высокий суд Лондона обязал Киев погасить долг перед Россией по еврооблигациям на 3 млрд долларов, а также 75 млн долларов набежавших пеней. Украина ввела мораторий на эти выплаты.

Сергей Подосёнов