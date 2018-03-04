Россия не оставит замерзающую Европу без газа

РИА Новости

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН заверил, что европейские потребители не останутся в холодную погоду без российского газа.

Установившиеся в Европе аномальные холода привели к рекордным закупкам российского газа и поставили страны ЕС в еще большую зависимость от российских энергоносителей. Об этом 4 марта сообщили западные СМИ.

В связи с этим особые опасения у европейцев вызывает скандал «Газпрома» с «Нафтогазом» и расторжение транзитных контрактов через Украину. Впрочем, процедура это не быстрая, поэтому без газа европейцы в морозы не останутся.

Как рассказал в эфире НСН президент Российского газового союза Сергей Чижов, пройдет как минимум месяц, в Европе успеет потеплеть и никаких проблем с нехваткой российского газа потребители не испытают.

«Я думаю, что «Газпром» и российское правительство весьма деликатно чувствуют эту ситуацию и в период морозов в Европе сокращения поставок газа не будет ни при каком раскладе», – заверил собеседник агентства.

Так, столкнувшаяся с аномальными холодами Великобритания на следующей неделе получит новую партию российского сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ». Для поставок трубопроводного газа в Европу помимо украинского транзита еще есть «Северный поток», «Северный поток-2» и нитка, которая идет через Белоруссию, отметил Чижов.

«Самым главным проигравшим в газовом скандале будет Украина, которая лишится досрочно транзита газа и автоматически станет не очень важным игроком для снабжения Европы газом. У «Газпрома» есть другие пусти поставок. В обозримом будущем еще будет построен «Турецкий поток», - сказал эксперт.

Он отметил, что другие страны-поставщики обязательно попробуют воспользоваться возникшей ситуацией, но заменить Россию полностью по объемам поставок газа в Европу не сможет никто.

«Поставки газа в Европу из других стран шли и будут идти в Европу вне зависимости от ситуации с Украиной. Когда у тебя есть СПГ – ты мобилен и в любой момент можешь перенаправить свой газ покупателю, который предложит лучшую цену. В этом плане ситуация с Украиной не будет играть никакой роли. Пока по поставкам газа Россию в Европе никто не сможет заменить», – заключил Чижов.

Ранее в «Газпроме» подтвердили информацию о начале процедуры расторжения газовых контрактов с Украиной. Причиной стало «асимметричное решение» Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов компенсации.