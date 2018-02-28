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Стокгольмский арбитраж решил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» более 4 миллиардов долларов

28 Февраля 2018 в 22:43
Стокгольмский арбитраж решил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» более 4 миллиардов долларов

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе НАК.

По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО «Газпром» по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК «Нафтогаз Украины» объемы транзитного газа. «Газпром» будет обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с «Нафтогазом».

Как сообщалось, «Нафтогаз» в арбитражном суде хотел истребовать от «Газпрома» около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

ПАО «Газпром» — российская (ранее советская) транснациональная энергетическая корпорация. Государство контролирует более 50% акций. Крупнейшая в мире энергетическая компания по версии S&P Global Platts.

«Нафтогаз Украины» — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая совершает полный цикл операций по разведке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортирования и хранения нефти и газа, транспортирования природного и сжиженного газа потребителям.

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