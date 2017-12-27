Эксперт: В «Нафтогазе» придумали «перемогу» над «Газпромом»

Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, зачем украинская сторона говорит о преимуществах закупки российского газа.

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Киев получил возможность приобретать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что украинская сторона перевирает всю эту историю.

«Речь идет о том, что Стокгольмский арбитраж вынес свое решение. Как он сказал, так обе стороны и будут делать. Украинцы хотят представить, что они такие великие победители, все у них прекрасно. И, так как они заявили, что победили в этом споре, надо как-то гражданам объяснить, что за победа, в чем «перемога»? Потому что все признают, что это «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов. В чем победа? Вот они и объясняют, что "теперь будет лучше, теперь мы будем покупать дешевле газ"», - заметил он.

Аналитик также удивился, зачем украинская сторона на протяжении двух лет покупала топливо в Европе, если российский газ дешевле.

«Спрашивается, что ж вы спорили? Если Газпром и так предлагал вам дешевый газ, и с 2015 по 2017 год вы переплачивали европейцам? Когда Газпром предлагал вам по 200 долларов, вы платили по 250? Дальше у нас цена в контракте выросла, потому что она привязана к цене на нефть. Нефть подросла, соответственно, Газпром предлагает по 220. Эта цена выходит из той формулы контакта, который подписывался в 2009 году. Он действует, Газпром никак туда изменения не вносил. Смысл в том, что если бы они закупали у Газпрома, это было бы на каждую тысячу кубометров газа дешевле на 50 долларов. А они нам два года говорили, что им выгоднее покупать реверсный газ, что в Европе газ дешевле. Хотя в их же собственной статистике отображалось, что он дороже. Абсурд происходящего был очевиден», - напомнил собеседник НСН.

Аналитик добавил, что после решения Стокгольмского суда российский газ Украине будет обходится дороже.

«Однако если бы они просто покупали газ у «Газпрома», без арбитража, то он обошелся бы им дешевле, потому что по решению суда цена на газ теперь формируется для Украины на спотовых площадках. А там он дороже. Собственно, поэтому у нас в этом году рекорд по поставкам, что газпромовский газ дешевле, чем на свободном рынке. А Стокгольмский арбитраж сказал Украине, что они теперь будут покупать у Газпрома не так, как раньше, а с привязкой к цене спотовой площадки», - заключил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о решении Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и Газпрома. Украинская компания утверждает, что суд принял ее сторону, отказав российскому монополисту в требовании «бери или плати» в 2009–2017 годах на сумму 56 млрд долларов и снизив цену поставленного газа на 27,4%. Вместе с тем «Газпром» заявил, что арбитраж удовлетворил большую часть его требований. В частности, «Нафтогаз» обязали выплатить просроченную задолженность в размере 2 млрд долларов и проценты за просрочку.