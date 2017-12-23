В ТПП назвали разумным решение суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости

Эксперт в эфире НСН объяснил, что от принятого Стокгольмским судом решения на самом деле выиграл и «Газпром», и «Нафтогаз».

Решение Арбитражного суда в Стокгольме по трехлетнему спору российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» оторвано от политики и привязано к действующим документам. Такую оценку дал в эфире НСН член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустам Танкаев.

«Претензии и той, и другой стороны были далеки от реальности. Очевидная провокация была со стороны «Нафтогаза», который по политическим мотивам выставляли абсолютно неприемлемые требования. Поэтому решение, которое было принято в Стокгольме, стало «соломоновым». Оно привязано к реальным документам и действующим соглашениям. В этом плане оно оторвано от политики и обе стороны остались, на самом деле, довольны. Какие бы требования они не выдвигали по политическим мотивам, все прекрасно понимают, что исходить надо из подписанных документов и суммы, которые могут быть выдвинуты по отношению к противникам, должны быть подкрепляться документальными возможностями. Так оно и вышло», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в самой ситуации вынесенное решение ничего не меняет. Один вопрос снят, но исков осталось еще много.

«Основной накал претензий со стороны «Газпрома» и со стороны «Нафтогаза» практически исчерпан. Ситуация как была политически ангажирована, так и остается. Требований, совершенно фантастических, особенно с украинской стороны, тоже много и никуда от них не деться. То есть будет продолжаться эта политическая возня», - пояснил Рустам Танкаев.

Эксперта не удивил тот факт, что Стокгольмский арбитраж разрешил «Нафтогазу» не платить за поставленный в Донбасс газ. На другой ответ, по словам Танкаева, в «Газпроме» и не рассчитывали.

«Украина никак не контролирует ни Донецкую, ни Луганскую республики. Все поставки, которые туда идут, в виде гуманитарной помощи и обычные поставки, не контролируются Киевом. Поэтому и платить они за это не могут и не хотят. Другое дело, что эта нелепая ситуация, которая сложилась на востоке Украины, неприемлема с точки зрения международного права. Провокация, как мы все прекрасно знаем, исходит со стороны США, они эту ситуацию создали. Как это все может решиться, сказать очень сложно. Но рассчитывать на то, что Украина, не имея денег даже на себя, будет платить за ДНР и ЛНР, по меньшей мере, смешно. Конечно, не будет»,- заключил Рустам Танкаев.

Напомним, судебный спор «Газпрома» и «Нафтогаза» длится с июня 2014 года. Предметом спора стали контракты на поставку газа Украине и его транзит. «Нафтогаз» требовал от российской компании снизить цены и возместить переплату, а «Газпром» добивался выплаты штрафов за недобор газа по принципу «бери или плати».