Западные аналитики предрекают обвал рубля из-за новых санкций США

«Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются», — заявили аналитики, которых цитирует Газета.ру.
По мнению экспертов, дополнительный отток капитала, может в конечном счете ослабить рубль.
> Сегодня утром доллар на российской бирже растет к рублю и евро. Американская валюта стоит 63,15, европейская - 73,14 рубля. Как отмечает «Свободная пресса», торги в среду также закрылись в красной зоне.