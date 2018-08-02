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Западные аналитики предрекают обвал рубля из-за новых санкций США

2 Августа 2018 в 11:39
Западные аналитики предрекают обвал рубля из-за новых санкций США
Аналитики Citigroup предрекают обвал рубля на 15%, если США введут санкции против госдолга России.

«Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются», — заявили аналитики, которых цитирует Газета.ру.

По мнению экспертов, дополнительный отток капитала, может в конечном счете ослабить рубль.

> Сегодня утром доллар на российской бирже растет к рублю и евро. Американская валюта стоит 63,15, европейская - 73,14 рубля. Как отмечает «Свободная пресса», торги в среду также закрылись в красной зоне.

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