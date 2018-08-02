Западные аналитики предрекают обвал рубля из-за новых санкций США

Аналитики Citigroup предрекают обвал рубля на 15%, если США введут санкции против госдолга России.

«Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются», — заявили аналитики, которых цитирует Газета.ру.

По мнению экспертов, дополнительный отток капитала, может в конечном счете ослабить рубль.