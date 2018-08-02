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Экономика

Экономист: Санкции против госдолга РФ ударят по мировой финансовой системе

2 Августа 2018 в 09:15
Экономист: Санкции против госдолга РФ ударят по мировой финансовой системе
Экономист Денис Ракша рассказал НСН, по кому санкции против российского госдолга ударят больше.

Рублю предсказали падение на 15 процентов из-за возможных санкций США против госдолга России, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citi. В случае, если американские санкции заставят держателей российских облигаций от них избавиться, курс российской валюты может упасть до 73 рублей за доллар США, сообщает Ura.ru. При таком худшем варианте развития событий доходность десятилетних бумаг может увеличиться до 8,61 процентов к концу текущего года и до 11,9 процентов к концу 2019 года, что, в конечном счете, ослабит российскую национальную валюту, отмечает РЕН.ТВ.

В эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать (слушайте аудио).

Россия в три раза сократила инвестиции в госдолг США
«Эта тема поднималась уже неоднократно. Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», — сказал экономист.

Напомним, в США заговорили об ограничении российских бондов после призывов к более жестким санкциям. Ранее американский сенатор Линдзи Грэм пообещал России санкционный список «из самого ада» за якобы вмешательство в американскую избирательную систему.
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