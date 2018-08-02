Экономист: Санкции против госдолга РФ ударят по мировой финансовой системе

Экономист Денис Ракша рассказал НСН, по кому санкции против российского госдолга ударят больше.

Рублю предсказали падение на 15 процентов из-за возможных санкций США против госдолга России, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citi. В случае, если американские санкции заставят держателей российских облигаций от них избавиться, курс российской валюты может упасть до 73 рублей за доллар США, сообщает Ura.ru. При таком худшем варианте развития событий доходность десятилетних бумаг может увеличиться до 8,61 процентов к концу текущего года и до 11,9 процентов к концу 2019 года, что, в конечном счете, ослабит российскую национальную валюту, отмечает РЕН.ТВ.

В эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать (слушайте аудио).