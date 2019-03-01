Экономист: Российская экономика отстала на 40 лет из-за Кудрина

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества ответил главе Счётной палаты РФ на слова об отставании в производительности труда.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге заявил о 40-летнем отставании России от стран «Большой семёрки» по производительности труда. По его словам, в среднем один работник производит продукции на 23$ в час, тогда как Турция превышает эти показатели в 1,5 раза, а США - в три.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что Кудрин сетует на спад в экономике, которые сам же и создал.

«В промышленности на новых предприятиях России нет никакого отставания от других стран. На старых предприятиях сохраняются проблемы. Дешевая рабочая сила приводит к тому, что производительность труда у нас во многих случаях отстает именно на старых предприятиях с низким вложением в оборудование. Это заслуга самого Кудрина и его товарищей по либеральной экономической школе. Кто придумал НДС, кто все время боролся с избыточными, по их мнению, доходами населения, чтобы не создавать внутренний рынок? Кто фактически препятствовал своими мерами бурным инвестициям в реальный сектор с прицелом на внутренний и внешний рынки, поддерживая ВТО и так называемую свободную торговлю, от которой мы потом получили американские и европейские санкции? Вот эти люди! Поэтому на что ему жаловаться? Это он должен сказать: друзья, посадите меня в тюрьму - я и мои коллеги работали очень плохо, нас всех надо наказывать. Вот что Кудрину нужно сказать по этому поводу, потому что его поучения совершенно бессмысленны», - сказал Колташов.

Среди проблем в экономике эксперт назвал вывоз леса и металлического лома из России вместо их переработки внутри страны, НДС, которая мешает развитию обрабатывающего производства и машиностроения. По его мнению, экономическая система РФ десятилетиями способствовала только росту сырьевой сферы. Чтобы повысить производительность труда, необходимы инвестиции и внутренние покупатели.

«Нужно стимулировать внутренний спрос и вложения в развитие производства, снимать ограничения, как с потребителей, с которых налоги все высасывают, так и с предприятий, у которых НДС делает просто делает бессмысленными усложнение производства и погоню за высокой производительностью труда. Постоянное стремление сделать рабочую силу в России дешевой тоже препятствует повышению, потому что работодателю просто не надо вкладываться. Производительность же зависит не от работника, а от работодателя. От того, какой он станок поставит: старинный, деревянный или современный автоматизированный. Кудрин предлагает в ответ на проблему недостаточной производительности труда повышать нагрузку на работника, то есть повышать интенсивность труда, увеличивать рабочий день. Это блокирует интерес повышать производительность труда. Зачем покупать новое оборудование, если вы можете заставить работать людей до 12 часов в сутки», - заключил экономист.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году назвал повышение производительности труда одним из приоритетов экономики страны. Глава государства подчеркнул, что темп роста должен основываться прежде всего на использовании новых технологий и цифровизации.



Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что социальные норм, о которых сказал Владимир Путин Федеральному собранию, неизбежно будут реализованы.

