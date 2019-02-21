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Общество

«Ищите деньги, господа чиновники». Экономист о реализации соцнорм за 80 млрд рублей

21 Февраля 2019 в 09:44
«Ищите деньги, господа чиновники». Экономист о реализации соцнорм за 80 млрд рублей
Экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал о неизбежности реализации социальных норм, озвученных Владимиром Путиным перед Федеральным собранием.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на реализацию социальных норм в 2019 году, которые были перечислены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, понадобится 80 миллиардов рублей. По ее словам, эта цифра на 2020 год будет выше в связи с дополнительными мерами и ростом контингента получателей льгот.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества  Василий Колташов в эфире НСН объяснил, насколько реально России выделить названную сумму на реализацию соцнорм (слушайте аудио).

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«Для российского бюджета нет большой проблемы в реализации социальных норм, потому что от этого еще будет большой положительный экономический эффект. Это только кажется, что если вы помогаете бедным, как у нас любят говорить либералы, то это благотворительность, это потраченные, проеденные деньги и никакой пользы для экономики. Все ровно наоборот! Это стимулы потребления, стимулы экономической активности людей, по крайней мере, в том формате, в котором многие предложения имеют место быть представленными. Поэтому эти расходы в значительной мере окупятся. Претензии по суммам — необоснованные. Эти суммы должны быть найдены и будут найдены. Они не такие большие. В конце концов, именно эти социальные меры являются смыслом существования государства для большинства граждан. Поэтому уж извините — ищите деньги, господа чиновники либеральной школы», — призвал экономист.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года в Гостином дворе. Большая часть выступления российского президента была посвящена социальному развитию и актуальным проблемам РФ.
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