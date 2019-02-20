Путин рассказал, где деньги

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что у России «мощная финансовая подушка».

«Темпы роста экономики России должны превысить три процента. Правительству и ЦБ надо обеспечить рост макроэкономических показателей. У нас мощная финансовая подушка безопасности, золотовалютные резервы в полной мере покрывают внешний долг», — заявил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что у страны есть четыре основных направления развития экономики.

«Рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и снятие ограничений для экономики, а также подготовка кадров», — сообщил президент.

20 февраля президент обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. Второй год подряд встреча проходит не в Кремле. В 2019 году президент выступает в Гостином дворе.