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Путин рассказал, где деньги

20 Февраля 2019 в 13:02
Путин рассказал, где деньги

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что у России «мощная финансовая подушка».

 «Темпы роста экономики России должны превысить три процента. Правительству и ЦБ надо обеспечить рост макроэкономических показателей. У нас мощная финансовая подушка безопасности, золотовалютные резервы в полной мере покрывают внешний долг», — заявил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что у страны есть четыре основных направления развития экономики.

«Рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и снятие ограничений для экономики, а также подготовка кадров», — сообщил президент.

20 февраля президент обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. Второй год подряд встреча проходит не в Кремле. В 2019 году президент выступает в Гостином дворе.
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