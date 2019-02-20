Адвокат: Предложение Путина пересмотреть поводы ареста бизнесменов уйдет в песок

В эфире НСН Александр Карабанов на примере своего подзащитного рассказал, почему не верит, что суды и правоохранительные органы послушают президента.

В среду, 20 февраля президент обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. В своей речи российский президент обратился к теме экономических преступлений. В частности Владимир Путин предложил пересмотреть поводы для заключения под стражу по так называемым экономическим уголовным делам. Критика президента была направлена на Верховный суд и Генпрокуратуру.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН не поверил, что Верховный суд и Генпрокуратура действительно что-то будет делать в этом направлении.

«Честно говоря, я не верю в то, что что-то изменится, не смотря на обращенное на это внимание президентом. Слишком много президентских вводных уходят в песок и не находят физического воплощения», — заявил Карабанов.

По его словам, в последнее время, действительно возникли проблемы с правоприменением статей экономической направленности. В частности речь идет о статье 159 («Мошенничество») и статье 199 («Уклонение от налогов»), которые зачастую используются исключительно для того, что бы разрушить бизнес.

«В данном случае желание президента как раз направлено на то, чтобы разграничить последствия, которые предприниматели могут получить в результате совершения преступления, в отдельную зону, но чтобы при этом не страдал бизнес, который работает и носит определенную социальную нагрузку», — рассказал Карабанов.

Адвокат добавил, что уже сейчас есть рекомендации, чтобы не использовать меру пресечения по экономическим делам к предпринимателям, тем более, если они компенсировали ущерб. То есть в данном случае сама мера пресечения, как и дальнейшее наказание, имеет целью восстановление чужих нарушенных прав.

«Если в рамках расследования уголовного дела уже возмещается ущерб (физическим лицам или государству), это основание может стать неким послаблением. Однако судя по моему последнему делу — ничего не меняется», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранео будущем своего бизнеса. Бизнесмен рассказал, что на пресс-конференцию ему пришлось приехать на метро. Причиной тому — арест всего имущество в ходе дела о неуплате налогов за 2011 – 2014 годы. Линию защиты Белойвана представляет адвокат Александр Карабанов.