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Общество

Владелец «Корчмы Тарас Бульба» вынужден ездить на метро из-за ареста счетов

14 Февраля 2019 в 15:32
Владелец «Корчмы Тарас Бульба» вынужден ездить на метро из-за ареста счетов

Юрий Белойван признался НСН, что суд арестовал всё его имущество, включая личный транспорт.

Создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван признался в пресс-центре НСН, что приехал на собственную конференцию на общественном транспорте. Причиной тому — арест всего имущество в ходе дела о неуплате налогов за 2011 – 2014 годы.

«У меня всё арестовано: все счета, всё имущество. У меня жена ушла, не выдержала. Четверо детей, её можно тоже понять. Я не могу платить алименты. Я на метро сюда приехал, реально. Все машины арестованы. Вот такая ситуация», — описал ситуацию Белойван.

Напомним, ранее он и его адвокат рассказали НСН, какое будущее может ожидать сеть ресторанов после закрытия уголовного дела.

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