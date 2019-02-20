Демограф: Предложенные Путиным меры не спасут страну от вымирания

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в беседе с НСН рассказал, при каком условии Россия может избежать демографической катастрофы.

Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается. Причины снижения рождаемости объективны - провал начался со времен войны, смириться с этим фактом нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. Российский лидер предложил несколько мер по повышению рождаемости в стране. Среди них: повысить выплаты семьям с детьми, в которых доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов, освободить от налогов шесть соток, принадлежащих многодетным семьям, а также снизить ставку по ипотеке до девяти процентов.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что озвученные президентом меры не спасут население России.

«В любом случае, предлагаемые меры нужно приветствовать, как попытки и внимание вообще к демографии. Другое дело, что нашим правительством не предложено никакой внятной стратегии. Поэтому в отсутствии комплексной стратегии, в ситуации демографической катастрофы в стране, все эти разрозненные, и вместе с тем полезные и значимые, меры не только не трансформируют тренд вымирания, но и не окажут никакого влияния. Более того мы, в отсутствии такой интегральной стратегии правительства, мы теряем время. Отыгрывать наши демографические потери с каждым годом будет все сложнее и сложнее», — высказал обеспокоенность демограф.

По его словам, стратегия правительства в первую очередь должна исходить из фактического состояния демографии, где ключевой показатель — рождаемость. Кроме того, должна быть сделана ставка на 20-30 лет на многодетную семью.

«Это долгосрочный проект. Демография очень консервативна. Нужно сделать многодетную семью с безусловным приоритетом национальной идеи страны. Это ключ. Сегодня же правительство исходит из того, что многодетная семья является аномалией и последовательно продвигает вот эти разрозненные меры», — заключил собеседник НСН.

Напомним, что по данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составляло 146,8 миллионов человек, сократившись за последний год на 86,7 тысяч человек. В последний раз численность населения страны сокращалась в 2009 году.