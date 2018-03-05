Кинокритик сравнил «Оскар» с анекдотом про темнокожую одноногую лесбиянку

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В эфире НСН Виктор Матизен рассказал, с чем связан успех фильмов-победителей про трансгендера и человека-амфибию.



В Лос-Анджелесе в ходе 90-й церемонии вручения премии Американской академии киноискусств назвали обладателей «Оскара». Лучшей картиной была признана «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Фильм рассказывает историю любви между немой уборщицей правительственной лаборатории и заключенным там человеком-амфибией во времена Холодной войны.



«Лучшим фильмом на иностранном языке» стала «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио об истории трансгендера Марины, которая раньше была мужчиной по имени Даниэль. В этой же номинации была заявлена картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» - о жизни московской семьи, где супруги находятся на грани развода.

В эфире НСН кинокритик Виктор Матизен отметил, что для российской картины номинация на «Оскар» - уже победа. «Номинация для Звягинцева чрезвычайно почетна и замечательна. Поэтому, я вполне удовлетворен тем, что фильм номинирован. Ну, не получил он «Оскар» - ну и что? Обидно, конечно, немного», - отметил эксперт.

Матизен напомнил, что «Нелюбовь» ранее номинировалась на премии BAFTA и «Золотой глобус», где также не получила наград.

Кинокритик удивился, что конкурент российской киноленты - фильм «Фантастическая женщина» - вызывал такой интерес у широкой аудитории. «Наибольший интерес он должен был вызывать у трангендеров, но такова массовая истерия. Ничего не хочу сказать плохого про этот фильм. Просто мне лично это совсем не интересно. Ну, забавно, да. Вспоминается анекдот: “Каким должен быть следующий американский президент с точки зрения политической корректности? - Это должна быть пожилая одноногая негритянка-лесбиянка”. Потому что она ущемлена по всем параметрам», - сказал Матизен.

Решение присвоить главную награду Американской киноакадемии «Форме воды» кинокритик посчитал «неадекватным». Он напомнил, что около 10 лет назад в России на экраны вышел псевдонаучный фильм, который назывался «Вода» («Великая тайна воды»). «Абсолютно пустая брехня, лжедокументальный фильм, который пользовался необычной популярностью в России, получил у нас все, что можно было получить, все массовые премии. Сейчас «Форма воды» - нечто в этом же роде. Опять ущемленный, но не одноногий и не земноводный. Гуманизм и все такое. Ничего нового и интересного в этом фильме (”Форма воды” – прим. НСН), кроме визуального решения нет», - считает Матизен.

В то же время, кинокритик поприветствовал решение киноакадемии присвоить «Оскар» Фрэнсис Макдорманд как лучшей актрисе и Сэму Рокуэллу.

За главную награду также боролись такие ленты, как «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», пишет Газета.ру.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН отметил, что тема трангендеров, в отличие от семейных отношений, которым посвящена «Нелюбовь», в Голливуде сейчас особенно популярна