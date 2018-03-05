Кинокритик о победе «Формы воды»: Аудитория «Оскара» превращается в детскую

В эфире НСН Виктор Матизен выразил мнение, что аудитория «Оскара» превращается в детскую, и награды получают фильмы с фантастическим сюжетом.



Лучшим фильмом по мнению Американской академии киноискусств в этом году стала картина «Форма воды». Автор фильма Гильермо дель Торро также получил «Оскар» как лучший режиссер. «Форма воды» рассказывает историю любви между немой уборщицей правительственной лаборатории и заключенном там человеком-амфибией.



Кинокритик Виктор Матизен считает, что кроме выдающегося визуального ряда в картине нет ничего особенного (слушать аудио).

«Ничего нового, ничего интересного в этом фильме, кроме его визуального решения, по-моему, нет. Но, тем не менее, народ в восторге. Ну и ладно, пускай будет. Аудитория превращается в детскую. Она с восторгом на это смотрят. «Фантастическая женщина» (фильм также получил «Оскар» - прим. НСН), и земноводное, с которым, оказывается, можно вступать в половые контакты. Какая прелесть», - сказал кинокритик

В этом году на премию в номинации «Лучший фильм» были выдвинуты в этом году девять картин, сообщает ТАСС. Наиболее вероятными победителями считались «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» остался без наград киноакадемии, отмечает RT. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победил фильм Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».