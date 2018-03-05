Кинокритик: Голливудскому «Оскару» ближе трансгендеры, чем «Нелюбовь»

В эфире НСН Кирилл Разлогов объяснил, почему Американская академия киноискусств не удостоила «Нелюбовь» Звягинцева награды.

Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. На главную награду Американской академии киноискусств, по версии экспертов, претендовал также фильм Мартина Макдоны. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»



Фильму российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не удалось завоевать «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Награда досталась картине «Фантастическая женщина» о жизни трансгендера.

В эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов отметил, что тема трангендеров, в отличие от семейных отношений, которым посвящена «Нелюбовь», в Голливуде сейчас особенно популярна (слушайте аудио).

«Звягинцеву не дали «Оскар», потому что тема семейная для современного Голливуда не очень актуальна. А тема смены пола – очень актуальна. Звягинцев даже не был в списке наиболее вероятных претендентов. Там вторым номером стояла картина про Ближний Восток», - отметил кинокритик.

Картина «Форма воды» рассказывает историю немой уборщицы Элизы, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Действие фильма происходит в 1960-е годы в США, пишут «Известия».

Ранее фильм «Нелюбовь», рассказывающий о жизни московской семьи, где муж и жена находится на грани развода, был номинирован на премии BAFTA и «Золотой глобус», но также не получил награды, пишет «Росбалт». Зато по версии французской кинопремии «Сезар» «Нелюбовь» стала лучшей зарубежной картиной 2018 года.

Церемония вручения премии Американской академии киноискусств проходит в Лос-Анджелесе.