На церемонии вручения премии «Оскар» вспомнили про Путина

Ведущий церемонии награждения премией «Оскар» Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина. Это произошло во время вручения статуэтки фильму «Икар», который рассказывает о допинге в российском спорте со слов информатора WADA Григория Родченкова.

Комик отметил, что «по крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался». Таким образом, актер намекал на регулярные заявления о вмешательстве России в президентские выборы США. Сам глава российского государства предложил американцам представить хоть какую-то официальную информацию, на основании которой в этом обвиняют три организации и 13 граждан нашей страны, пишет URA.Ru.

Американский проект «Икар» получил премию «Оскар», став лучшим документальным фильмом. В Лос-Анджелесе сегодня рано утром по московскому времени завершилась церемония вручения премии «Оскар».

«Лучшим фильмом года» признали картину Гильермо дель Торо «Форма воды». При этом сам он получил статуэтку как лучший режиссер, напоминает RT.