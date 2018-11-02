Чурикова дала совет, как лучше переименовывать аэропорты России

Народная артистка СССР назвала конкурс «Великие имена России» хорошим, но сложным делом.

Стартовал третий этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирают названия для 47 крупнейших аэропортов страны. Отметим, что в ходе этого этапа Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) будет проведен специальный опрос. Результаты исследования должны показать тройку наиболее популярных имен-претендентов по каждому аэропорту. Затем, путём финального голосования с помощью сайта ВеликиеИмена.рф, соцсетей, горячей линии и методом анкетирования, будут выбраны имен-победителей. Заключительный этап конкурса пройдёт с 12 по 30 ноября 2018 года. Выбранные имена выдающихся соотечественников будут присвоены воздушным гаваням уже в 2019 году.

Напомним, что главным критерием выбора имен-претендентов является историческая связь человека с регионом, в котором расположен аэропорт. Деятельность выдающихся россиян может быть связана как с достижениями в области культуры, так и в научной сфере, а также с военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием.

В эфирерассказала, что не смотря на многолетнюю привычку, смена имен аэропортов действительно хорошее дело.

«Имя для аэропорта — хорошо, если это какой-то замечательный человек. Известные имена не помешают», — сказала артистка.

При этом Инна Чурикова обратила внимание на то, что при смене давно устоявшегося названия, могут возникнуть трудности с запоминанием и ориентации.

«Я привыкла к Домодедово и Шереметьево. Это будет долгая история. Проще назвать новые аэропорты, это сразу же войдёт в память. В случае переименования люди долго будут привыкать. Ведь сколько поколений с этими названиями жило. Это не плохо, но это будет трудно. Все будут переводить на новый язык», — заключила Чурикова.