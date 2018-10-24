Юрий Шевчук поддержал переименование аэропорта Пулково

ФОТО: Юрий Шевчук // Группа ДДТ «ВКонтакте»

Лидер ДДТ в беседе с НСН признался, чьим именем он бы дополнил название петербургского аэропорта Пулково.

Всероссийский конкурс присвоения имён великих деятелей России крупнейшим аэропортам проходит с 11 октября по 5 декабря. Россиянам предлагают выбрать имена знаменитых соотечественников, чтобы дополнить ими уже существующие названия 45 воздушным гаваням. Деятельность исторически значимых личностей может быть связана с музыкальными, литературными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны.

в эфиреподдержал идею конкурса и призвал делать выбор в пользу людей, оставивших след в истории страны, благодаря добрым деяниям. Политиков и военачальников он попросил оставить в покое.

«Идея хорошая. Главное, мне кажется, выбирать среди людей, которые действительно какое-то благо принесли. Врачей, художников, пожарных, учителей — людей благородных профессий. А не военачальников и не политиков, потому что им и так чугуна стоит по стране столько, что уже не хватает на что-то другое. А именно людям гуманитарным, которые сеют добро. Я не против», — заявил НСН Шевчук.

В Северной столице, где живёт и творит сам лидер ДДТ, есть большой выбор исторических личностей, достойных дать свое имя аэропорту Пулково.

«В Санкт-Петербурге — Даниил Гранин, пожалуйста, величайший человек. И защищал Питер, и вообще один из великих. Или Лихачев Дмитрий Сергеевич — замечательный славист. Много прекрасных людей! Но только без шашек и "калашей", это важно», — подчеркнул Шевчук.

Напомним, что голосовать и предлагать имена аэропортов можно на сайте великиеимена.рф. Сейчас проходит составление лонг-листов имён, а с 29 октября по 7 ноября будут отобраны тройки-лидеры для каждого аэропорта, из которых будет сделан окончательный выбор в финале с 8 по 30 ноября. Результаты голосования объявят 5 декабря, а новые имена 45 крупнейших аэропортов России получат уже в 2019 году.