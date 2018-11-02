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Общество

Арбенина предложила назвать аэропорты именами Плисецкой и Тарковского

2 Ноября 2018 в 12:14
Арбенина предложила назвать аэропорты именами Плисецкой и Тарковского
Лидер группы «Ночные Снайперы» в эфире НСН предложила свои варианты для конкурса «Великие имена России».

31 октября стартовал третий этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирают названия для 47 крупнейших аэропортов страны. В рамках этого этапа ВЦИОМ проведет опрос населения для выбора тройки наиболее популярных имен-претендентов  по каждому аэропорту. Затем с 12 по 30 ноября пройдет выбор имен-победителей путем финального голосования с помощью сайта ВеликиеИмена.рф, соцсетей, горячей линии и методом анкетирования. Выбранные имена выдающихся соотечественников будут присвоены воздушным гаваням уже в 2019 году.

Главным критерием выбора имен-претендентов является историческая связь человека с регионом, в котором расположен аэропорт. Деятельность выдающихся россиян может быть связана как с достижениями в области культуры, так и в научной сфере, а также с военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием.

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина посоветовала россиянам придерживаться в своем выборе представителей культурной сферы, чтобы избежать спорных моментов.

«Назвать в Питере аэропорт имени Анатолия Собчака, это может одним людям нравится, другим нет. Он же политик, а к политикам все равно двойственное отношение. Но к региону это очень подходит. Я бы сконцентрировалась на культуре, потому что, во всяком случае, классическая культура не претерпевает никаких оценок с течением времени. Условно говоря, не надо будет сносить бюст. Сначала у нас одни деятели в фаворе, а потом мы сносим эти бюсты, Дзержинского, например. Революционеры, политики, мне кажется, совершенно неуместны», — отметила Арбенина.

Кончаловский: Имя Кобзона подошло бы любому аэропорту страны
В то же время, добавила она, можно было бы назвать один из аэропортов именем режиссера Андрея Тарковского, но кто-то может о нем не знать. Поэтому, считает музыкант, лучше придерживаться «незыблемых» имен, выдерживающих тест времени. Лидер «Ночных Снайперов» также раскрыла свое имя-фаворит на то, чтобы дополнить название одного из российских авиаузлов.

«Если бы назвали какой-нибудь аэропорт имени Майи Плисецкой, меня бы это устроило, потому что мне кажется, что это гениальная балерина. Это был единственный человек, у которого я взяла автограф», — поделилась Арбенина.

Ранее в эфире НСН режиссер и сценарист Егор Кончаловский поделился мнением, что самыми достойными кандидатами для присвоения имени аэропорту могли бы быть Владимир Высоцкий и Иосиф Кобзон, а актер театра и кино Вениамин Смехов предложил кандидатуры Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. 
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