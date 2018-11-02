Арбенина предложила назвать аэропорты именами Плисецкой и Тарковского

Лидер группы «Ночные Снайперы» в эфире НСН предложила свои варианты для конкурса «Великие имена России».

31 октября стартовал третий этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирают названия для 47 крупнейших аэропортов страны. В рамках этого этапа ВЦИОМ проведет опрос населения для выбора тройки наиболее популярных имен-претендентов по каждому аэропорту. Затем с 12 по 30 ноября пройдет выбор имен-победителей путем финального голосования с помощью сайта ВеликиеИмена.рф, соцсетей, горячей линии и методом анкетирования. Выбранные имена выдающихся соотечественников будут присвоены воздушным гаваням уже в 2019 году.

Главным критерием выбора имен-претендентов является историческая связь человека с регионом, в котором расположен аэропорт. Деятельность выдающихся россиян может быть связана как с достижениями в области культуры, так и в научной сфере, а также с военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием.

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина посоветовала россиянам придерживаться в своем выборе представителей культурной сферы, чтобы избежать спорных моментов.

«Назвать в Питере аэропорт имени Анатолия Собчака, это может одним людям нравится, другим нет. Он же политик, а к политикам все равно двойственное отношение. Но к региону это очень подходит. Я бы сконцентрировалась на культуре, потому что, во всяком случае, классическая культура не претерпевает никаких оценок с течением времени. Условно говоря, не надо будет сносить бюст. Сначала у нас одни деятели в фаворе, а потом мы сносим эти бюсты, Дзержинского, например. Революционеры, политики, мне кажется, совершенно неуместны», — отметила Арбенина.