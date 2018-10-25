Лужков предложил назвать космодром именем Путина

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Экс-мэр Москвы предложил НСН расширить программу конкурса «Великие имена России» за счет космодромов.

Россиянам предложили выбрать имена великих соотечественников для дополнения названий крупнейших аэропортов страны. Всероссийский конкурс проходит с 11 октября по 5 декабря, голосование ведётся на сайте великиеимена.рф. Жители России могут не только выбрать вариант из предложенных, но и представить свой собственный. Желательно, чтобы имена были связаны с территорией, где расположена воздушная гавань.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН узнал о конкурсе и заинтересовался им. Но бывший мэр столицы предложил шагнуть дальше, не ограничиваясь только аэропортами, и присваивать имена выдающихся россиян новым грандиозным сооружениям:

«Если в это время люди сделали какое-то новое хорошее дело для страны, давайте его назовём новым именем! Пусть звучит в истории фамилия человека, который помог стране это сделать», — предложил Лужков.

Среди последних достижений России он отметил создание космодрома Восточный и предложил назвать его в честь... действующего президента России.

«Переименования уже у нас были. Волгоград — в Сталинград, переименовали Ворошиловград, Фрунзе, Чапаев... Но называть нужно что-то новое, что не имело своего названия. Скажем, сделали мы новый космодром. Так, давайте его назовём именем Путина. Это логичнее, чем менять старые названия или добавлять к ним новые. Ведь, любое переименование, это большие деньги», — заявил НСН бывший градоначальник столицы.

При этом Лужков призвал бережно относиться к тем названиям, которые отражают ход истории для конкретной местности. В частности, в Москве он попросил не трогать аэропорты Шереметьево и Внуково.

«Некоторые названия, которые связаны с историей, нельзя трогать. Скажем, Шереметьево нельзя переименовать. Потому что это историческое место и память о человеке, который был отмечен в Полтавской битве, как один из сторонников Петра. Также, зачем трогать те названия, которые связаны с местом, которое когда-то было там — взять Внуково, какая-то деревенька раньше была, а сейчас это международный аэропорт. Как его поменять?», — считает Лужков.

Ранее другие собеседники НСН предлагали свои варианты ограничений для конкурса. Так, Александр Ф. Скляр попросил не выбирать имена политиков последнего столетия, а Юрий Шевчук призвал увековечивать тех, кто привнёс благо в жизнь страны — учителей, художников, медиков, учёных. «Главное, без шашек и “калашей», — попросил лидер ДДТ.