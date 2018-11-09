Ахеджакова жёстко ответила эксперту Госдумы за Ефремова

Народная артистка РФ в эфире НСН прокомментировала инициативу лишить Михаила Ефремова звания.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, который ранее предложил лишить Михаила Ефремова почетного звания «Заслуженный артист России» за антироссийские высказывания, заявил, что ждет комментария на эту тему Лии Ахеджаковой. По словам Манукяна, с ее высказыванием «будет полный букет мнений». Отметим, что на тему инициативы уже высказались актер Михаил Пореченков, режиссер и депутат Владимир Бортко, юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур, а так же депутат Виталий Милонов и музыкант Андрей Макаревич.

В эфире НСН Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эмоциональной и даже несколько грубой форме призвала эксперта не пиариться за чужой счет.

«Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет. Не он нам [звания] давал. Ишь судья какой нашёлся. Вообще его нужно судить за такие вещи. Что бы вот так пиариться за счет русских артистов. Это же пиар! Отобрать звание у Миши Ефремова и сразу стать знаменитым. Скотина!», — возмутилась артистка.

Лия Ахеджакова уверена, что за инициативой Вадима Манукяна не стоит реальных оснований. По ее мнению, подобные действия являются единственным, что может помочь эксперту стать знаменитым на его должности.

«Это ужасная гадость. Даже не хочу об этом говорить. Давайте, забирайте у нас у всех звания. Да пусть он ими подавится! Это единственное, чем он может прославиться. Пиар очень хороший. Отобрать звание у порядочных людей, артистов! Хотелось бы знать, каким образом он пролез во власть. Да и то, пошел он, как ни пролез. Бог с ним», — заключила Ахеджакова.