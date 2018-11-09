Эксперт Госдумы захотел лишить звания Заслуженного артиста не только Ефремова

Михаил Ефремов ФОТО: flickr

Член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян в эфире НСН признался, что хотел бы создать механизм по лишению звания «заслуженного артиста».

После истории с нелицеприятным высказыванием Михаила Ефремова о России в свете конфликта с Украиной общество разделилось на два лагеря. Первые поддержали идею члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна лишить артиста звание «заслуженного». Другие, как Владимир Винокур и Михаил Пореченков, категорически против таких радикальных решений. К слову, сам Михаил Ефремов признался, что ему безразлична судьба почетного звания, которое он получил в 1995 году.

Будучи с концертами на Украине артист сообщил, что после распада СССР в России закончился "коммунистический морок", но у страны остались "фантомные боли". Также Ефремов предлагал отдать Крымский мост Украине.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в эфире НСН заявил, что хотел бы создания некого механизма сдерживания знаменитых артистов или певцов в их критике России.

«Речь идет не о конкретном высказывании артиста на украинском радио, а в целом о творчестве Ефремова. Во время концертов на Украине он выставлял россиян и всю страну в неприглядном виде на потребу украинской публики. На политические высказывания артист имеет право, а вот что касается творческих….Выглядело это не очень корректно», - пояснил суть своих претензий Манукян.

Помимо Михаила Пореченкова и Владимира Винокура против идеи лишить Ефремова почетного звания высказались режиссер Владимир Бортко и депутат Виталий Милонов. Однако, они высказывали критическое отношение именно к высказываниям известного артиста, но не к нему самому и не к его творчеству.

«Мое предложение сейчас обсуждается, высказываются артисты, политики. Не уверен, что механизм заработает немедленно и коснется Михаила Ефремова. Важно, чтобы этот механизм появился в принципе. Должен быть рычаг воздействия на народных и заслуженных артистов, которые выезжая в другие страну, и в ту же Украину, объявившая Россию агрессором, высказываются неподобающим образом», - озвучил свою главную цель член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Еще в феврале депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России.