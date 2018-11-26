НАК: Коррупцию в «Роскосмосе» искоренит только полная реорганизация

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Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН затруднился назвать столь же коррумпированную отрасль, как космическая.

Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация «Роскосмос». С таким заявлением выступил в эфире телеканала «Россия-1» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он рассказал о зафиксированных всевозможных нарушениях дисциплины, в том числе нерациональных трат. Так «зависли» некоторые высокотехнологичные проекты, не были достроены несколько объектов. По словам Кудрина, за 2017 год было выявлено нарушений в финансовой сфере на 1,8 триллиона рублей

в эфирезаявил, что проблему решит только глобальная реорганизация системы работы «Роскосмоса».

«Космическая отрасль у нас особенная по финансированию. Есть большое количество наукоёмких и новых технологических процессов, которые использовались как прикрытие для коррупционных схем, для отмывания денег. И предыдущим руководством корпорации поднимался вопрос о создании нормальной структурной системы. Она должна включать в себя контроль, анализ подаваемых заявок на проекты на предмет возможной коррупционной емкости, нужности – ненужности и обоснованности. Но бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров не смог эту систему создать. Сейчас, как я понимаю, этот вопрос отпал», - считает глава НАК.

По словам Алексея Кудрина, на долю «Роскосмоса» в прошлом году пришлось до 40% всех финансовых нарушений, обнаруженных Счетной палатой.

«После проверки Счетной палаты нужно будет возвращаться к этому вопросу. Тем более что публичные звоночки уже раздавались. Особенно по вопросам строительства космодрома «Восточный». Нужно проверять всю систему», - считает глава Национального антикоррупционного комитета.

При этом Кирилл Кабанов отказался сравнивать коррупционную составляющую в космической отрасли с какой-либо другой. По его мнению, если сравнивать по технологиям, похожести, то можно найти некие параллели между «Роскосмосом» и «Росатомом».

«Но это небо и земля. Сейчас, как я считаю, руководство ставит разные задачи. Рогозин главной целью считает минимизацию риска злоупотребления коррупционными схемами. Но для этого надо менять технологии, сейчас руководство этим занимается. Сейчас подход меняется, и я знаю это лично», - резюмировал в интервьюКирилл Кабанов.В свою очередь, в «Роскосмосе» заявили , что многочисленные финансовые нарушения не являются новостью, речь идёт о результатах работы предыдущего руководства.

«Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации Роскосмоса за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы госкорпорации.

Напомним, Игорь Комаров возглавлял «Роскосмос» с января 2015-го года по май 2018. С 7 сентября Комаров является полномочным представителем Президента России в Приволжском Федеральном округе.