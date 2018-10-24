Эксперт: «Роскосмосу» пора прекратить финансировать страховщиков

Глава экспертного совета при Госдуме в эфире НСН рассказал, почему «Роскосмосу» выгодно вообще не страховать старты ракет.

«Роскосмос» не смог найти страховщика на старты ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ», которые намечены на 3 и 18 ноября соответственно. Одна из них должна вывести на орбиту космический аппарат «Глонасс-М», а вторая – грузовой корабль «Прогресс МС-10», сообщают РИА Новости. Стоит отметить, что на страхование ракет не поступило ни одной заявки. Из-за этого запрос был признан несостоявшимся. Таким образом, если «Роскосмос» не застрахует гражданскую ответственность при запуске, то старты ракет «Союз» могут не состояться.

Сейчас общая страховая сумма равняется 3,2 миллиарда рублей, из них три миллиарда рублей — это страхование грузового корабля, а 200 миллионов рублей — груза. Страховым случаем считается утрата или гибель корабля или груза.

Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» вообще не страховать запуски. По его словам, если есть деньги на вознаграждение страховщиков после удачных запусков, то лучше их вложить в специальный фонд.

«Нужно жить в реалиях, в первую очередь тем организациям, которые осуществляют запуск, «Роскосмосу». Им стоит задуматься, понимая, что страховщики приняли такое решение. Нужно посчитать, сколько за последние 20 лет «Роскосмос» заплатил премий страховщикам. Может быть, и вообще не стоит страховать, а создать свой фонд на такие случаи. Можно легко посчитать, сколько бы в нем на сегодня было денег. Может быть, и в страховщиках бы надобность отпала. Ведь такие заявления, которые делают сегодня страховщики, преследуют только одну цель — повышение тарифов. «Роскосмосу» не стоит идти у них на поводу. Страхование — это не панацея от финансовых потерь. Есть и другие инструменты», — объяснил эксперт.

По словам Александра Коваля, страховщики в данной ситуации опасаются, что их дивиденды могут быть либо незначительными, либо они сработают в минус. А так как компании являются коммерческими структурами, они нацелены на прибыль. В этой связи необходимо взвешивать все риски, несмотря на то, что аварии при запусках не являются частыми. Эксперт отметил, что сейчас страховщики поняли, что «играть в эти игры» уже небезопасно.

«Я не открою тайну, если скажу, что премии здесь большие, аварии редки и, по большому счету, страховые компании зарабатывали на пустом месте. Это считалось беспроигрышной лотереей. А сейчас пошла череда проигрышей и таких, что можно подорвать финансовую устойчивость своей компании. Поэтому страховщики уже не так рвутся совершать эти сделки», — заключил Коваль.

Напомним, во время старта 11 октября произошла авария. В результате космонавту Алексею Овчинину и его американскому коллеге, астронавту Нику Хейгу пришлось аварийно спускаться на Землю.