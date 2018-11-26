«Роскосмос» ответил Кудрину на обвинения в воровстве

В «Роскосмосе» прокомментировали заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о рекордных масштабах финансовых нарушений в корпорации. Об этом пишет ТАСС.

Кудрин ранее заявил, что в 2017 году Счетная палата выявила 151 факт нарушений в работе «Роскосмоса» на общую сумму в 785,5 млрд рублей. По словам главы Счетной палаты, на счетах корпорации находятся суммы, которые долго не используются. Кроме того, Кудрин заявил, что «Роскосмосом» выделяются большие деньги на недостроенные здания и объекты, которые просто простаивают, отмечает РЕН ТВ.

В свою очередь, в «Роскосмосе» заявили, что знают о названных Кудриным нарушениях. При этом в корпорации обратили внимание на результаты работы новой администрации, которые будут обнародованы в конце текущего года, сообщает Ura.ru.

Ранее Кудрин заявил, что в России не будет дефолтов в ближайшие 20 лет. Поэтому, уверен чиновник, ценные бумаги РФ являются надёжным инструментом вложения для населения.

Напомним, что ранее Алексей Кудрин освободил пост председателя совета Центра стратегических разработок. Вместо него на этот пост был избран министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Эксперты оценили в эфире НСН перспективы деятельности главы Минэкономразвития на посту председателя совета ЦСР.