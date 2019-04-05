Эксперты: Россия и без Трампа тратит на вооружение меньше США

Сенатор и военный эксперт в эфире НСН заявили, почему слова Трампа о снижении расходов на вооружения для России не актуальны.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай снизить траты на вооружение. Об этом американский лидер заявил во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. «Все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла», - отметил он. Дональд Трамп подчеркнул, что Москва, Пекин и Вашингтон могут направить деньги на более продуктивные вещи ради мира.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов ранее в эфире НСН напомнил, что траты России на вооружение в настоящее время существенно меньше, чем у США.

«У нас военный и общий бюджеты на порядок ниже американского. Соревнование в данном случае неуместно, важно сохранять позицию на рынке вооружений, экспорт в такие страны, как Китай, Индию, возможно, арабские страны где-то приоритет имеют, сейчас с Турцией интересные отношения по контракту о продаже им зенитно-ракетного комплекса С-400. Если говорить о сохранении наших позиций на мировом рынке вооружений, то нас может догнать Франция, которая конкурирует с американцами приемлемой ценой и мало чем уступающим качеством», - сказал Прохватилов.

Заявления по контролю вооружения звучали из уст американских политиков не раз. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в марте говорил о готовности Штатов и РФ к переговорам по этой проблеме. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало».

Ранее член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что американцы буквально навязывают РФ гонку вооружений. Однако, уверен сенатор, Россия не будет тратить на это средства.

«Мне кажется, что называть текущую ситуацию холодной войной нельзя. Хотя, как мне кажется, такая тенденция абсолютно чётко просматривается. Однако, как Россия заявляла ещё раньше, втягиваться в гонку вооружений мы не будем. Конечно, будем думать, как закрыть эту ситуацию. Будем продолжать разговор о том, чтобы возобновить договор, возможно даже в расширенном составе. Но, тем не менее, мы будем обеспечивать свою безопасность доступными средствами, не втягиваясь в гонку вооружений, напрягая свою экономику, но, не создавая лишних перекосов и не нарушая финансирование социальной сферы. Тем не менее, виток холодной войны благодаря американцам наметился», - заметил Клинцевич.

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре ДРСМД в ответ на решение США о выходе. Путин подчеркнул, что страна не хочет втягиваться в гонку вооружений, которая требует больших затрат. Также российский лидер добавил, что все предложения от России остаются в силе. Президент подписал 4 марта указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.