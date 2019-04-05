Новости за ночь: Трамп призвал РФ и Китай снизить траты на вооружение

Главные события ночи по версии НСН.



Трамп предложил Москве и Пекину меньше тратить на вооружение

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю следует договориться о снижении трат на вооружение. Об этом президент сказал на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

«Все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла», - отметил Трамп.

В МИД Эквадора опровергли выдворение Ассанжа

Министерство иностранных дел Эквадора назвало информацию о возможном выдворении Джулиана Ассанжа слухами, сообщило РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве сообщили, что не собираются отвечать на «гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения», ссылается агентство на данные портала Comercio.

Ранее портал WikiLeaks со ссылкой на источник из высокопоставленных кругов сообщил, что Джулиан Ассанж будет выдворен из эквадорского посольства в ближайшие «часы или дни». Джулиан Ассанж попросил политическое убежище в 2012 году, опасаясь экстрадиции властями Швеции в США.

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к лидеру партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому с призывом «быть мужиком» и никем не прикрываться в ходе дебатов. Соответствующий видеоролик глава государства разместил в Facebook.

«Не бойтесь, дебаты - это не страшно», - сказал Порошенко.

Врача скорой в Приамурье уволили после «осмотра» пациента ногой

Врач скорой помощи в Баговещинске, проверявший состояние больного ногой, уволен. Об этом сообщил главврач меджучреждения Игорь Никишов.

Такое решение было принято после появления скандального видео, на котором приехавший на вызов медработник трогает ногой голову пациента. Больной при этом лежит на улице. Как отметил главврач, этот поступок шокировал коллектив больницы.