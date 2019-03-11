России посоветовали не соревноваться со Штатами в экспорте оружия

Эксперт Академии военных наук РФ в эфире НСН рассказал об использовании Штатами политических рычагов давления для навязывания собственного оружия.

По данным нового доклада Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), США и Россия стали основными экспортерами в области мировой торговли вооружениями с 2014 по 2018 годы. В сравнении с предыдущим пятилетним периодом мировой объём продаж вооружений вырос на 7,8%. В документе уточняется, что продажи оружия из Штатов за период с 2009-2013 годов увеличился на 29%, тогда как показатели России снизились на 17%.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал главной задачей России сохранение существующих позиций на мировом рынке вооружений и призвал обратить внимание на Францию, которая уже наступает России на пятки.

«У нас военный и общий бюджеты на порядок ниже американского. Соревнование в данном случае неуместно, важно сохранять позицию на рынке вооружений, экспорт в такие страны, как Китай, Индию, возможно, арабские страны где-то приоритет имеют, сейчас с Турцией интересные отношения по контракту о продаже им зенитно-ракетного комплекса С-400. Если говорить о сохранении наших позиций на мировом рынке вооружений, то нас может догнать Франция, которая конкурирует с американцами приемлемой ценой и мало чем уступающим качеством», - сказал Прохватилов.

Эксперт связал взлет экспорта оружия из США с проводимой страной политикой.

«Штаты просто навязывают многим странам свое оружие. Пример с Турцией очевиден. Американский противоракетный комплекс «Пэтриот» намного хуже российских С-400, но Трамп давит на Турцию, заявив, что отменит льготы на турецкий импорт, которые с 75-го года существуют. Он сказал, что турецкая экономика поднялась за счет этих льгот, а турецкая пресса пишет, что на самом деле Трамп хочет помешать покупке Турцией наших российских противоракетных дивизионов. Это нормально, они продвигают свой товар, поднимают свою экономику», - отметил президент Академии реальной политики.

Дональд Трамп 5 марта направил в конгресс уведомление об отмене торговых льгот для Индии и Турции. Свои действия в отношении последней он объяснил ростом экономики и доходов населения страны за время действия льгот. После вступления этого решения в силу турецкие и индийские товары будут облагаться при ввозе в Штаты пошлинами на общих основаниях.

Статус России как крупнейшего экспортера оружия вызвал споры. Так, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что России сначала нужно обеспечить внутренние потребности, а только потом ориентироваться на экспорт.