В Совфеде разглядели элементы начала холодной войны

Сенатор в эфире НСН заявил, что в обоюдной приостановке участия России и США в ДРСМД видны элементы начала нового витка холодной войны.

Президент Владимир Путин в понедельник, 4 марта, подписал указ о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания - 4 марта.



В президентском указе говорится, что Россия приостанавливает своё участие из-за нарушения Соединенными Штатами своих обязательств.

Отметим, США своё участие в договоре приостановили ещё раньше – 2 февраля. Тогда госсекретарь США Майк Помпео отметил, что у России есть полгода на то, чтобы «спасти соглашение».

Член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что в сегодняшних отношениях России и США просматриваются элементы холодной войны. При этом, по словам сенатора, Россия не будет втягиваться в гонку вооружений и тратить на это дополнительные ресурсы.

«Мне кажется, что называть текущую ситуацию холодной войной нельзя. Хотя, как мне кажется, такая тенденция абсолютно чётко просматривается. Однако, как Россия заявляла ещё раньше, втягиваться в гонку вооружений мы не будем. Конечно, будем думать, как закрыть эту ситуацию. Будем продолжать разговор о том, чтобы возобновить договор, возможно даже в расширенном составе. Но, тем не менее, мы будем обеспечивать свою безопасность доступными средствами, не втягиваясь в гонку вооружений, напрягая свою экономику, но, не создавая лишних перекосов и не нарушая финансирование социальной сферы. Тем не менее, виток холодной войны благодаря американцам наметился», - подчеркнул сенатор в интервью НСН.

Напомним, обоюдная приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности началась после множества взаимных обвинений в нарушении ДРСМД со стороны России и США. Как утверждает Пентагон, условия договора нарушает российская ракета 9M729, имеющая дальность более 500 километров. Москва эти обвинения опровергает, в свою очередь, упрекая Вашингтон в испытании беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами.

Ранее в эфире НСН действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал, о чем говорят взаимные обвинения РФ и США в нарушении ДРСМД.