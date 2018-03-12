«Сармат» на смену «Сатане». Минобороны подготовило новую ракету

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В военном ведомстве рассказали о преимуществах новой межконтинентальной баллистической ракеты, ранее представленной президентом РФ в ходе послания.

О планах утилизировать тяжелую жидкостную ракету «Воевода» («Сатана» по классификации НАТО) и заменить на более совершенную ракету «Сармат» сообщили в Минобороны России.



О грядущей замене вооружения ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию. Глава государства тогда отметил, что «высокую боевую мощь» «Воеводы», и рассказал о преимуществах «Сармата». Так, по его словам, если у «Воеводы» дальность полета — 11 тысяч километров, то у «Сармата» ограничений по дальности практически нет, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, пишет РИА Новости.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов напомнил, что ракетный комплекс «Воевода» был разработан еще в 1980-х годах и с тех пор находится на боевом дежурстве. «Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету», - отметил Борисов в интервью газете «Красная звезда».

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков ранее отметил, что ещё в Советском Союзе были разработаны так называемые глобальные ракеты. «Это были ракеты Р-36М "Сатана” и Р-28 “Воевода”. Такая ракета была способна подняться до уровня спутника и там нанести удар по территории противника в любой точке, в любой момент», - сказал он.

«Сармат», по словам замминистра обороны, более эффективна с точки зрения преодоления систем ПРО. У этой ракеты гораздо короче активный - более уязвимый - участок полета, пояснил замминистра.

«Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», - подчеркнул Борисов. Ранее сенатор Виктор Бондарев сообщил, что несколько предсерийных образцов ракеты «Сармат» поступят на вооружение уже в самое ближайшее время.

Константин Сивков также ранее сообщил НСН, что для обеспечения безопасности должно быть произведено «100-150 ракет» «Сармат».

Отметим, что ракеты, входящие в состав комплекса «Воевода», являются самыми мощными среди МБР. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов в мире. Ключевым его разработчиком выступило КБ «Южное» в Днепропетровске (ныне переименован в Днепр, Украина), а главными конструкторами — Михаил Янгель и Владимир Уткин, пишет Regnum.

Напомним, что помимо ракеты «Сармат» в ходе послания Путин также представил гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.