Эксперт рассказал, зачем США война в космосе

ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации

Константин Сивков объяснил НСН, почему заявление американского генерала о скором начале военных действий в космическом пространстве являются провокацией.

Война в космосе может начаться уже через несколько лет. Такое заявление сделал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн, пишет RT. По его мнению, американские войска должны руководить совместными боевыми действиями на «новой оспариваемой территории». Первенство в космическом пространстве, по словам Гольдфейна, так же необходимо США, как и в воздухе.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что у России тоже есть успехи на поприще разработок космического оружия.

«Такие технологии есть, более чем. Есть система космической обороны, есть ракеты, способные сбивать американский спутник. Ещё в Советском Союзе были разработаны так называемые глобальные ракеты. Это были ракеты Р-36М “Сатана” и Р-28 “Воевода”. Такая ракета была способна подняться до уровня спутника и там нанести удар по территории противника в любой точке, в любой момент. Создавались системы лазерного оружия, они существуют и сейчас. В земных условиях они малоэффективны, зато хороши в космических. Поэтому предпосылки к тому, чтобы начать войну в космосе есть», — заметил Сивков.

США провоцируют другие страны на гонку космических вооружений, несмотря на то, что с точки зрения международного права это незаконно, отметил эксперт. Также он рассказал о том, что космическая тема помогает Пентагону получать дополнительные средства.

«Дело в том, что космос объявлен территорией, на которой не допускается размещение оружия. К тому же это зона, где какие-либо территориальные или пространственные претензии государств не могут существовать. И США нарушают грубейшим образом международное право, объявляя такую войну. Боевые действия против космических объектов планировались давно и нами, и США, сегодня уже и Китаем, который имеет ракеты, способные сбивать спутники. Но они решали задачи уничтожения информационной инфраструктуры противника, а не нанесения удара из космоса по наземным объектам или задачи захвата космического пространства. Но, видимо, США на это идут. Они хотят спровоцировать другие страны на гонку космических вооружений. А с другой стороны, их цель — выбить на это дополнительные средства, аварийный бюджет Пентагона», — заявил Сивков.

Следует отметить, что в США и так уже увеличено финансирование космических программ. В 2018 году на них было выделено 7,75 миллиарда долларов, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Предполагается, что в дальнейшем эта сумма будет ещё больше.