Новости за ночь: Швеция высылает российского дипломата из страны

Главные события ночи по версии НСН.

МИД Швеции потребовал высылки одного из российских дипломатов. Об этом сообщили российскому послу в Стокгольме Виктору Татаринцеву. В Швеции полагают, что один из сотрудников российской дипмиссии может быть сотрудником разведслужбы.

Напомним, 26 февраля в Швеции по подозрению в шпионаже был задержан российский гражданин. Он якобы регулярно встречался с неким представителем разведки, который находился в Стокгольме и работал при российской дипмиссии.

Американское Минобороны в августе нынешнего года готовится провести испытания крылатой ракеты типа, которое ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Предполагается, что баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме, это территория США. Место выбрано стратегически: близко к Азии, чтобы представлять потенциальную угрозу России и Китаю.

Напомним, около месяца назад Штаты начали процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении Договора. Москва опровергла обвинения, но на демонстрацию ракеты из-за которой Вашингтон инициировал выход из ДРСМД, иностранные военные атташе в январе не пришли. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий Договора.

Новое голосование по проекту соглашения с Евросоюзом о Brexit до 20 марта. С таким предложением к парламенту выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Напомним, что в случае нового голосования Лондон будет просить ЕС перенести выход из объединения до 30 июня. Этот срок понадобится, чтобы завершить всю законодательную работу.

Напомним, 12 марта британские парламентарии во время голосования в палате общин вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.то Сегодня, 14 марта, депутаты смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Соединенного Королевства из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не связаны с DDoS-атакой. Как пишет Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов, число пользователей, жалующихся на неполадки в работе соцсети и мессенджеров, за последние несколько часов значительно снизилось.

Накануне вечером и ночью поступали претензии в связи со сбоем в работе сервисов. Больше всего жалоб поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.